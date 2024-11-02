Охранников школ обяжут иметь наручники, резиновую дубинку и бронежилет

Росстандарт утвердил поправки в ГОСТ по оказанию охранных услуг в школах и детсадах. Он предусматривает, что охранники всегда должны иметь на посту резиновую дубинку и наручники, а при повышенной опасности — надевать бронежилет и шлем.
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