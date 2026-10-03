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ТАСС

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В Париже демонстранты разорвали флаг ЕС на акции против помощи Киеву

В Париже демонстранты разорвали флаг ЕС на акции против помощи Киеву

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Участники прошедшей на площади Пале-Рояль в историческом I округе Парижа акции протеста против членства Франции в Евросоюзе и политики властей республики разорвали флаг ЕС.

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