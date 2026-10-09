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Псковские десантники громят противника в населённом пункте Доброполье в Донецкой Народной Республике

Псковские десантники громят противника в населённом пункте Доброполье в Донецкой Народной Республике

Ваш браузер не поддерживает видео. Гвардейцы-десантники круглосуточно уничтожают вражеский личный состав внутри населённого пункта Доброполье, а также ликвидируют пункты управления и запуска беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны России.

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