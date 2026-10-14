Позицию США в отношении снятия санкций с российских компаний выразил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, 14 октября сообщает РИА Новости.
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