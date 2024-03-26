Антонов: вызывает настороженность попытка террористов сбежать на Украину

Попытка террористов, совершивших нападение на "Крокус Сити Холл", сбежать на территорию Украины через заранее подготовленное окно вызывает подозрения к теории их причастности к ИГИЛ*, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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