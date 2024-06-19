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Более 70 тысяч ребят отдохнут в пришкольных лагерях Новосибирской области за лето

Более 70 тысяч ребят отдохнут в пришкольных лагерях Новосибирской области за лето

В 2024 году в Новосибирской области существенно увеличится количество пришкольных лагерей. О работе пришкольных лагерей в период летних каникул, организованной при поддержке правительства Новосибирской области, шла речь в ходе пресс-тура 19 июня на площадке Биотехнологического лицея №21 рабочего поселка Кольцово с участием заместителя министра образования Новосибирской области Владимира Щукина и координатора федерального проекта «Навигаторы детства» в Новосибирской области Ирины Саблиной.

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