Более 70 тысяч ребят отдохнут в пришкольных лагерях Новосибирской области за лето

В 2024 году в Новосибирской области существенно увеличится количество пришкольных лагерей. О работе пришкольных лагерей в период летних каникул, организованной при поддержке правительства Новосибирской области, шла речь в ходе пресс-тура 19 июня на площадке Биотехнологического лицея №21 рабочего поселка Кольцово с участием заместителя министра образования Новосибирской области Владимира Щукина и координатора федерального проекта «Навигаторы детства» в Новосибирской области Ирины Саблиной.