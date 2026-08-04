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Пользователи сети разглядели на фото с Марса загадочного человека

Пользователи сети разглядели на фото с Марса загадочного человека

Снимок поверхности Марса, сделанный марсоходом Spirit еще в 2007 году, вновь стал вирусным в интернете после того, как пользователи разглядели на нем загадочную фигуру, напоминающую человека, пишет Daily Mail.

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