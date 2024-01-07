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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Браим забил 5 голов в 9 матчах в старте за «Реал» в сезоне. Столько же было в «Милане» за последние 32 игры

Браим забил 5 голов в 9 матчах в старте за «Реал» в сезоне. Столько же было в «Милане» за последние 32 игры

Столько же мячей на счету хавбека было в 32 последних матчах с первых минут за «Милан» в прошлом сезоне.

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