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Первый тренер Антона Миранчука: «Ему по силам заиграть в Европе, его время пришло»

Первый тренер Антона Миранчука: «Ему по силам заиграть в Европе, его время пришло»

Первый тренер Антона Миранчука высказался за отъезд хавбека «Локомотива» в Европу. «Антон много сил отдал «Локомотиву», внес вклад в успехи клуба, как и его брат.

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