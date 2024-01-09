Жертвы погони за красотой

О последствиях бездумных косметических процедур рассказал врач из Бибирева Желание выглядеть красивее и моложе в преддверии праздников порой толкает женщин на сомнительные процедуры от непроверенных косметологов или вовсе по «рецептам» из Интернета.
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