И сам делать не буду, и «мужа на час» вызвать не дам. Это унижает меня как мужчину!

Владимир Алтайцев Нет, мразь, это ты алень, ни на что негодный, так себе, протоплазма жруще-срущая, у которой то гвоздь не от этой стены, то стена не от этого гвоздя. Вот и полезло ленивое говно, ни на что неспособное.ПНХ, лодырюга.

Сергей С ух ты! роговом отсеке у подобных вам даже теоретически не может появиться мысль : почему регулярно печатаются статейки,выставляющие российских мужчин ниже плинтуса,в то время как бесполезных неумеек,абсолютно непригодных для семейной и жизни вообще ,среди хранительниц очага - гораздо больше)) потому что единственное для чего вы используете свою голову - это куни...