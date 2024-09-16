Моя семья. Счас...
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  • Владимир Соколов
    ух ты!! по вашему мужчина не должен иметь своего мнения 😂И сам делать не б...
  • Сергей С
    ух ты! роговом отсеке у подобных вам даже теоретически  не может появиться мысль : почему регулярно печатаются статей...И сам делать не б...
  • Владимир Алтайцев
    Нет, мразь, это  ты  алень, ни на что негодный, так себе, протоплазма  жруще-срущая, у которой  то гвоздь не  от этой...И сам делать не б...

И сам делать не буду, и «мужа на час» вызвать не дам. Это унижает меня как мужчину!

И сам делать не буду, и «мужа на час» вызвать не дам. Это унижает меня как мужчину!

«Муж вообще не делает никакую мужскую работу по дому! Он не успевает, он устал! И не разрешает на заработанные мною деньги вызвать мастера, что бы он эту работу сделал».

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Нет, мразь, это  ты  алень, ни на что негодный, так себе, протоплазма  жруще-срущая, у которой  то гвоздь не  от этой стены, то  стена  не от этого гвоздя. Вот и полезло  ленивое  говно, ни на что  неспособное.ПНХ, лодырюга.
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14 час.
Сергей С
ух ты! роговом отсеке у подобных вам даже теоретически  не может появиться мысль : почему регулярно печатаются статейки,выставляющие российских мужчин ниже плинтуса,в то время как бесполезных неумеек,абсолютно непригодных для семейной и жизни вообще ,среди хранительниц очага - гораздо больше)) потому что единственное для чего вы используете свою  голову - это куни...
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13 час.
Владимир Соколов
ух ты!! по вашему мужчина не должен иметь своего мнения 😂
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13 час.

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