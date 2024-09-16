«Муж вообще не делает никакую мужскую работу по дому! Он не успевает, он устал! И не разрешает на заработанные мною деньги вызвать мастера, что бы он эту работу сделал».
И сам делать не буду, и «мужа на час» вызвать не дам. Это унижает меня как мужчину!
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Нет, мразь, это ты алень, ни на что негодный, так себе, протоплазма жруще-срущая, у которой то гвоздь не от этой стены, то стена не от этого гвоздя. Вот и полезло ленивое говно, ни на что неспособное.ПНХ, лодырюга.
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14 час.
Сергей С
ух ты! роговом отсеке у подобных вам даже теоретически не может появиться мысль : почему регулярно печатаются статейки,выставляющие российских мужчин ниже плинтуса,в то время как бесполезных неумеек,абсолютно непригодных для семейной и жизни вообще ,среди хранительниц очага - гораздо больше)) потому что единственное для чего вы используете свою голову - это куни...
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13 час.
Владимир Соколов
ух ты!! по вашему мужчина не должен иметь своего мнения 😂
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13 час.
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