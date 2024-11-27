Венгерский политолог назвал запуск «Орешника» важным сигналом для Запада

Важным сигналом, который должны услышать западные лидеры, если у них есть разум, является запуск Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник», заявил венгерский политический эксперт Георг Шпётле 26 ноября журналистам В противном случае, по мнению эксперта, следующая ракета может быть запущена против военных объектов стран НАТО и уже нести ядерный заряд.