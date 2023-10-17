Американист К.Бенедиктов: Администрация США еще со времен Обамы финансировала ХАМАС

Геннадий Бережнов

Они знают, что творят, но другого пути у них уже нет! А раненого зверя, во избежание большей опасности, добивают. Дед - спотыкач всё ещё надеется остановить Путина и может пойти во банк. У них нет ничего святого за душой - нация, в генах которых кровь предков убивших индейцев Америки, жила за счёт поборов и воин, фантиков- фьючерсов, раздавая их по всему Миру. Сегодня всё это рушится и ими овладевает злость и ненависть.