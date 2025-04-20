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Россиянам дали советы по укреплению иммунитета весной

Россиянам дали советы по укреплению иммунитета весной

Академик Онищенко: Для укрепления иммунитета весной нужны упражнения и витамины Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости дал россиянам советы по укреплению иммунитета весной.

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