Россиянам дали советы по укреплению иммунитета весной

Академик Онищенко: Для укрепления иммунитета весной нужны упражнения и витамины Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости дал россиянам советы по укреплению иммунитета весной.
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