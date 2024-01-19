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Самолет вынужденно сел в Новосибирске из-за технической неисправности

Самолет вынужденно сел в Новосибирске из-за технической неисправности

Самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Москвы в Кемерово, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за технической неисправности, сообщает официальный сайт Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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