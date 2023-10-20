Рост Bitget в третьем квартале бросает вызов рыночным тенденциям: доля рынка выросла более чем на 9%

Bitget демонстрирует устойчивость в третьем квартале 2023 года, зафиксировав значительную долю рынка в 9,43% и исключительную производительность своего собственного токена BGB, несмотря на сложные рыночные условия.
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