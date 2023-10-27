Россиянин Воронков подрался с канадским тафгаем в своем первом матче НХЛ

Российский нападающий команды «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков подрался с тафгаем канадской «Монреаль Канадиенс» Арбером Джекаем во время своего дебютного матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 26 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии