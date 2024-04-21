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Субельдия возглавил «Сан-Паулу». Тренер выиграл Южноамериканский кубок с «ЛДУ Кито» в 2023-м

43-летний аргентинец подписал с бразильским клубом контракт до 31 декабря 2025 года. Последним местом работы Субельдии был «ЛДУ Кито», с которым он выиграл в прошлом году чемпионат Эквадора и Южноамериканский кубок.

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