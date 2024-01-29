Президент Аргентины пообещал выполнить обещанные экономические реформы

Президент Аргентины Хавьер Милей не отступит от своего предвыборного общения провести экономические реформы и «встряхнуть экономику», несмотря на ущерб, который предложенные им изменения могут принести в краткосрочной перспективе.
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