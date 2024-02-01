Уведомления о прекращении поставки газа массово получают новосибирцы

Жители Новосибирской области начали получать уведомления с предупреждением. Если они не заключат договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, подача газа будет приостановлена.
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