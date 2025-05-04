Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Территория Героев...(171)

Территория Героев...(171)

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Комментарии
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Светлана Митленко
Такие темы - это маленькая дань их памяти! И чем больше будет таких тем, тем лучше! Никто кроме живых их не прославит!
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12 час.
Владимир Алтайцев
Да, Света, такие  темы  нужны  для  всех нас, спасибо  вам за  ваш труд.
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7 час.
Светлана Митленко
Пожалуйста, Володя. Именно этот цикл о Героях делает Жанна Чешева.
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6 час.
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