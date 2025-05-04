Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Лейтенант Храповицкий БорисПротивник, стремясь прорвать линию обороны, предпринял попытку наступления в зоне ответственности подразделения лейтенанта Бориса Храповицкого.
Территория Героев...(171)
Комментарии
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Светлана Митленко
Такие темы - это маленькая дань их памяти! И чем больше будет таких тем, тем лучше! Никто кроме живых их не прославит!
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12 час.
Владимир Алтайцев
Да, Света, такие темы нужны для всех нас, спасибо вам за ваш труд.
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7 час.
Светлана Митленко
Пожалуйста, Володя. Именно этот цикл о Героях делает Жанна Чешева.
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6 час.
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