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Газета.ру

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Bild: в офисе одного из лидеров АдГ увидели кружку "Армии России"

Bild: в офисе одного из лидеров АдГ увидели кружку "Армии России"

 © Кадр из видео/bild.de Журналисты Bild обнаружили в офисе заместителя руководителя «Альтернативы для Германии» в земле Саксония-Анхальт Ханса-Томаса Тильшнайдера кружку с символикой армии России.

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