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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прага (WTA). Финал. Фрех сыграет с Линетт

Сетка турнира здесь. Livesport Prague Open Прага, Чехия 21 – 26 июля 2024 WTA 250 Призовой фонд – 232 244 евро Открытые корты, грунт Финал Магда Линетт (Польша)  Магдалена Фрех (Польша) Дата проведения 26 июля, 12.

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