Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Япония шокирует мир своими облигациями: США попали под раздачу.

Япония шокирует мир своими облигациями: США попали под раздачу.

Государственные облигации Японии резко подешевели, из-за чего их доходность стала превышать 3%.

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