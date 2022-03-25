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Неймар и Винисиус пропустят последний матч отбора к ЧМ-2022 против Боливии в Ла-Пасе из-за желтых карточек в игре с Чили

 Неймар и Винисиус пропустят последний матч Бразилии в отборе к ЧМ-2022 из-за карточек. Они получили предупреждения в игре 17-го тура отборочного турнира против Чили (4:0).

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