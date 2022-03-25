Российские эксперты обсудили вопросы логистики и поставок в страну

Переход на отечественное ПО и материалы, корректировка законодательства и введение финансовых мер поддержки, диалог и тесное сотрудничество между российскими компаниями – все это позволит справиться с трудностями, с которыми столкнулся бизнес.
Переход на отечественное ПО и материалы, корректировка законодательства и введение финансовых мер поддержки, диалог и тесное сотрудничество между российскими компаниями – все это позволит справиться с трудностями, с которыми столкнулся бизнес.
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