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Российские эксперты обсудили вопросы логистики и поставок в страну

Российские эксперты обсудили вопросы логистики и поставок в страну

Переход на отечественное ПО и материалы, корректировка законодательства и введение финансовых мер поддержки, диалог и тесное сотрудничество между российскими компаниями – все это позволит справиться с трудностями, с которыми столкнулся бизнес.

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