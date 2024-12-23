Из поселка в Карелии почти месяц не вывозят мусор

Жители поселка Соддер в полном недоумении – мусор не вывозят якобы из-за нечищеной дороги, по которой курсирует школьный автобус Из поселка в Пряжинском районе почти месяц не вывозят мусор из контейнеров.
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