Путин утвердил состав администрации президента

Пост руководителя администрации президента сохранил Антон Вайно.фото: kremlin.ru--> Президент Владимир Путин подписал несколько указов о назначениях в руководстве своей администрации, сообщает 14 мая пресс-служба Кремля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии