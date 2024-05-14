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Путин утвердил состав администрации президента

Путин утвердил состав администрации президента

Пост руководителя администрации президента сохранил Антон Вайно.фото: kremlin.ru--> Президент Владимир Путин подписал несколько указов о назначениях в руководстве своей администрации, сообщает 14 мая пресс-служба Кремля.

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