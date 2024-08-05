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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ремейк Gothic может получить уникальную демоверсию с предысторией Нираса Разр...

Ремейк Gothic может получить уникальную демоверсию с предысторией Нираса Разр...

Ремейк Gothic может получить уникальную демоверсию с предысторией НирасаРазработчики из студии Alkimia Interactive совместно с THQ Nordic провели долгожданную презентацию ремейка культовой ролевой игры Gothic, показав геймплей и знакомые локации из оригинальной игры.

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