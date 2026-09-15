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Бывшая жена скандального блогера Сергея Косенко Саша Belair посетила премию "Эмми" в платье российского бренда

Бывшая жена скандального блогера Сергея Косенко Саша Belair посетила премию "Эмми" в платье российского бренда

Блогер Александра Белякова (Саша Belair), которая была замужем за Сергеем Косенко, бросившим своего новорожденного ребёнка в сугроб, посетила премию "Эмми" в числе многочисленных голливудских звёзд.

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