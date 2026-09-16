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В Краснодарском крае мужчину приговорили к 14 годам за диверсию на железной дороге

В Краснодарском крае мужчину приговорили к 14 годам за диверсию на железной дороге

В Краснодарском крае мужчину признали виновным в диверсии на железной дороге. Его действия привели к длительным задержкам поездов и ущербу в размере свыше 450 тыс.

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