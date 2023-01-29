Клубы Бундеслиги почтили память женщин, сопротивлявшихся нацистам, акция приурочена к дате освобождения Освенцима

Клубы Бундеслиги почтили память женщин, сопротивлявшихся нацистам. Перед матчем 18-го тура «Байер» – «Боруссия» Дортмунд (0:2) футболисты обеих команд и судьи сфотографировались перед с баннером #WeRemember (#Мы помним).
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