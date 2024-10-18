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Петербургский дневник

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Ирина Болгар вышла на связь после блокировки аккаунта

Ирина Болгар вышла на связь после блокировки аккаунта

Страница в соцсети стала недоступна по неизвестным причинам Ирина Болгар, которая называет себя матерью детей основателя Telegram Павла Дурова, опубликовала фотографии с медиаменеджером после блокировки своего аккаунта в соцсети.

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