Ирина Болгар вышла на связь после блокировки аккаунта

Страница в соцсети стала недоступна по неизвестным причинам Ирина Болгар, которая называет себя матерью детей основателя Telegram Павла Дурова, опубликовала фотографии с медиаменеджером после блокировки своего аккаунта в соцсети.
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