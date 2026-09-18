Тренер «Динамо» Махачкала Евсеев акцентирует внимание на работе над реализацией моментов

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев в послематчевом интервью после поражения от ЦСКА (1:3) в 9-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) отметил слабую реализацию создавшихся моментов командой.
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