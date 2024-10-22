Вбросы и зачистки. Голосование в Молдове превратилось в политическую драму

Эксперты не исключают, что борьба в Кишиневе закончится переворотом Глубокий раскол в обществе, административное давление, организационные манипуляции и противоречивые перспективы – таковы первые результаты состоявшегося голосования в Молдавии.
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