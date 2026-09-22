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Журнал «Профиль»

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Самозанятые на платформе: кого затронут новые правила

Самозанятые на платформе: кого затронут новые правила

С 1 октября 2026-го в России вступает в силу закон о регулировании платформенной экономики. Установленные в нем требования распространяются и на работающих на платформы или при посредничестве платформ самозанятых.

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