Призывы Пригожина эхом отзываются в военной чистке российской армии

Когда в России арестовывают одного высокопоставленного чиновника Минобороны, это интересно. Когда менее чем за месяц пять высокопоставленных представителей обороны оказываются в наручниках, то это называется чистка.
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