Врач Смола: для уменьшения веса необходимо 4 тренировки по полчаса в неделю

Чтобы избавиться от лишнего вeса и набрать мышечную массу необходимо не менее 30-35 минут тренировок по 3-4 раза в неделю, рассказал врач-травматолог ортопед медицинского центра "Будь Здоров" на Рязанском проспекте Максим Смола.