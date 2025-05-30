Небензя заявил о выборе Украины между миром и неминуемым поражением

Вик Норд

Мне таки кажется,что эти персонажи обречены на уничтожение,вся их жизнь,деятельность офлажкована,и живы они,каждый,и в отдельности,только до того момента,пока делают то что им велено.Карфаген должен быть разрушен,нет альтернативы... .