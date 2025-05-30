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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Небензя заявил о выборе Украины между миром и неминуемым поражением

Небензя заявил о выборе Украины между миром и неминуемым поражением

Москва сейчас нацелена на продолжение того серьезного переговорного процесса, который в 2022 году прервал Киев Украина сейчас стоит перед выбором: мир по итогам переговоров либо неминуемое поражение на поле боя.

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Комментарии
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Вик Норд
Мне таки кажется,что эти персонажи обречены на уничтожение,вся их жизнь,деятельность офлажкована,и живы они,каждый,и в отдельности,только до того момента,пока делают то что им велено.Карфаген должен быть разрушен,нет альтернативы... .
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