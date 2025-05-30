Небензя заявил о выборе Украины между миром и неминуемым поражением

Москва сейчас нацелена на продолжение того серьезного переговорного процесса, который в 2022 году прервал Киев Украина сейчас стоит перед выбором: мир по итогам переговоров либо неминуемое поражение на поле боя.
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