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Последний рыцарь Российской Империи: Памяти Михаила Дроздовского, чьи ратные дела не должны быть забыты

Последний рыцарь Российской Империи: Памяти Михаила Дроздовского, чьи ратные дела не должны быть забыты

14 января 1919 года - День памяти выдающегося офицера и одного из лидеров Белого движения Михаила Гордеевича Дроздовского.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Историю надо копать глЫбже, а именно., с заурядного ж/д-ЧП, в которой подорвал буквально Александр-3. РИ того времени была на подъёме во всех отношениях и в паузе между войнами. Если бы каденция А-3 продлилась ещё 5-10 лет, никаких революций и войн в РИ не было б. Большевикам просто не нашлось бы такого места на политической арене того времени. Одно перечисление зловещих последствий авральной коронации, Ходынской давки и т. д. настораживает. Сейчас &quot;кюхельбеккерно и тошно&quot; наблюдать потуги вернуть церковные скрепы и стандарты 100-летней давности.
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