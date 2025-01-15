Последний рыцарь Российской Империи: Памяти Михаила Дроздовского, чьи ратные дела не должны быть забыты

Сергей Дмитриев

Историю надо копать глЫбже, а именно., с заурядного ж/д-ЧП, в которой подорвал буквально Александр-3. РИ того времени была на подъёме во всех отношениях и в паузе между войнами. Если бы каденция А-3 продлилась ещё 5-10 лет, никаких революций и войн в РИ не было б. Большевикам просто не нашлось бы такого места на политической арене того времени. Одно перечисление зловещих последствий авральной коронации, Ходынской давки и т. д. настораживает. Сейчас "кюхельбеккерно и тошно" наблюдать потуги вернуть церковные скрепы и стандарты 100-летней давности.