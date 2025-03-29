Фото: В Смоленске BMW взяла на таран дом

Смоляне предположили: водитель иномарки мог быть нетрезв. На случившееся отреагировало МВД Столкновение седана немецкой марки с частным домовладением произошло накануне вечером на улице Автозаводской Смоленска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии