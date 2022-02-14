Компания Porsche купила производителя электрических велосипедов

Компания Porsche купила компанию Fazua, специализирующуюся на выпуске электрических велосипедов. Специалисты Fazua разработали систему Fazua Drive System, объединяющую электропривод и педальный привод, которую используют многие другие производители.
Компания Porsche купила компанию Fazua, специализирующуюся на выпуске электрических велосипедов. Специалисты Fazua разработали систему Fazua Drive System, объединяющую электропривод и педальный привод, которую используют многие другие производители.
Свежие комментарии