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Компания Porsche купила производителя электрических велосипедов

Компания Porsche купила производителя электрических велосипедов

Компания Porsche купила компанию Fazua, специализирующуюся на выпуске электрических велосипедов. Специалисты Fazua разработали систему Fazua Drive System, объединяющую электропривод и педальный привод, которую используют многие другие производители.

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