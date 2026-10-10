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"Говорила, что за наркотики продам маму". 21-летняя дочь Александра Кержакова рассказала о своей зависимости и занятиях проституцией

"Говорила, что за наркотики продам маму". 21-летняя дочь Александра Кержакова рассказала о своей зависимости и занятиях проституцией

Дочь российского футболиста Александра Кержакова от первого брака Дарья, которой сегодня 21 год, рассказала о своей наркотической зависимости и занятиях проституцией.

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