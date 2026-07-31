Финансист Григорьев: единая система учета платежных карт защитит от дропперов

Российские банки с 1 сентября начнут передачу данных о картах своих клиентов в единую систему учета. Создание и регулирование новой базы — норма большого федерального закона, получившего негласное название «Антифрод 2.
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