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Финансист Григорьев: единая система учета платежных карт защитит от дропперов

Финансист Григорьев: единая система учета платежных карт защитит от дропперов

Российские банки с 1 сентября начнут передачу данных о картах своих клиентов в единую систему учета. Создание и регулирование новой базы — норма большого федерального закона, получившего негласное название «Антифрод 2.

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