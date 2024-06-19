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Хуситы атаковали судно в Красном море у Йемена, оно затонуло

Хуситы атаковали судно в Красном море у Йемена, оно затонуло

В Красном море затонуло судно, которое загорелось после атаки хуситов у берегов Йемена 12 июня.Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС в соцсетях сообщило, что речь идет о торговом судне вблизи порта Ходейда.

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