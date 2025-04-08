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Царьград

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Министр обороны Андрей Белоусов создает мобильные врачебные комиссии для военных

Министр обороны Андрей Белоусов создает мобильные врачебные комиссии для военных

Министр обороны Андрей Белоусов инициирует создание мобильных врачебных комиссий для осмотра раненых военнослужащих прямо в их частях.

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