Трамп назвал ужасающей случайностью авиакатастрофу в Вашингтоне

Лидер США Дональд Трамп назвал столкновение пассажирского самолета и военного вертолета около аэропорта имени Рейгана ужасающей случайностью, по его словам, авиакатастрофы можно было избежать, если бы вертолет сменил курс.
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