ОЭСР: Россиянам старше 45 лет стоит сменить профессию

Россиян старше 45 лет призвали сменить профессию, чтобы сохранить работу в будущем. Об этом проинформировало издание «Коммерсантъ», сославшись на доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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