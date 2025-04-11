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FinFax - Новости банков и вкладов

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Как защититься от финансового мошенничества в 2025 году

Как защититься от финансового мошенничества в 2025 году

Сегодня почти каждый второй владелец банковской карты может стать жертвой финансового мошенничества, предупредил начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности ВТБ Дмитрий Ревякин.

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