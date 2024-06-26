Генерал Боливии обвиненный в госперевороте призвал вернуть родину

Вернуть родину призвал граждан Боливии после занятия военными центральной площади города Ла-Пас генерал, обвиненный бывшим президентом страны Эво Моралесом в госперевороте Хуан Хосе Сунига 26 июня, сообщает издание EI Deber.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии